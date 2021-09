Estágio em jornalismo, vendedor e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (30), três vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para estágio em jornalismo, vendedor e representante comercial.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Estágio de Jornalismo (remoto) – 6h diárias: Vaga específica de estágio para contribuir com uma das áreas mais importantes da empresa TRX, produtora de Criação e Distribuição de Produtos Digitais. O candidato deve-se trabalhar com gestão de perfil de redes sociais, criação de posts gráficos, cronograma de postagens, relacionamento e interação com o público. Além disto, deve-se participar de reuniões diárias de interação com o time que ocorrem às 9am, planejar e organizar as atividades nas mídias sociais conforme plano debatido, criar post que são compostos de elementos gráficos e textuais, executar postagens em diversas ferramentas de contato conforme planejamento e dentre outros.

– Vendedor na “Ambev”: Ser responsável pelo Volume (Sell In) e alavancas de Sell Out como negociações, Execução (TTC, Cardápios e promoções), Novos SKU’s e Eventos, gestão de relacionamento e performance de sua base de clientes. Precisa-se de facilidade de comunicação, bom relacionamento interpessoal, capacidade analítica e disciplina para cumprimento de rotina.

– Representante comercial no “Grupo SA”: Estados MT/ TO/ MA/ AM/ AC/ PA/ RO/ RR/ AP (necessário residir no estado), prospecção de novos clientes, realizar atendimento aos clientes, visitas comerciais e etc.