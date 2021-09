Estágio no Google: empresa abre oportunidades para estudantes

Estudantes de nível superior podem concorrer às vagas de estágio no Google. A multinacional divulgou as regras do Programa Next Step e já abriu o período de inscrições para todos os candidatos que cumprirem os requisitos.

As oportunidades são para as áreas de Engenharia, Vendas, Estratégias de Negócios e Marketing e Comunicação. Os aprovados terão direito a uma bolsa e diversos benefícios, conforme descrito na matéria mais adiante.

Requisitos para participar do estágio no Google

Para fazer parte do Estágio no Google, o interessado deve estar cursando nível superior dentro da área de atuação da oportunidade, em instituição reconhecida pelo MEC, com formatura prevista entre março e junho de 2024, especificamente na região de São Paulo devido a regulamentações de estágio.

Além disso, para a área de Engenharia e Tecnologia, é necessário que o candidato tenha conhecimento de uma das linguagens de programação a seguir:

C;

C++;

Java;

JavaScript;

Python.

Estágio no Google: remunerações e carga horária

O estágio no Google começará em março de 2021 e terá uma carga horária de 30 horas por semana. O estagiário terá direito a uma bolsa (remuneração não informada) e os seguintes benefícios:

Seguro de vida;

Convênio médico e odontológico;

Vale-transporte;

Curso de inglês gratuito;

Equipamentos de trabalho;

Alimentação.

Estágio no Google: como se inscrever

As inscrições começaram no dia 29 de julho e vão até 30 de agosto de 2021, no site de seleção da empresa.

É preciso que o interessado preencha os seus dados no formulário eletrônico e que cumpra todos os requisitos do estágio. A seleção contará com eventos virtuais de desenvolvimento e entrevistas virtuais, conforme necessidade do Google.

Sobre o Google

O Google foi fundado em 04 de setembro de 1998, nos Estados Unidos. A empresa hoje é uma multinacional de serviços online e é subsidiária da Alphabet Inc. Segundo dados da própria empresa, o Google possui mais de 80 mil funcionários ao redor do mundo e é o maior site de buscas da internet, disponível em quase todos os países do globo.