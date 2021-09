Estrada na Serra do Divisor, aprovados no cadastro de reserva e mais: o que foi destaque no ContilNet nesta quarta

Chegou o momento de ficar mais informado com os destaques desta quarta-feira, 15. Os assuntos mais relevantes estão em diversas categorias do site e estão nas seis matérias disponibilizadas abaixo.

Aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil vão à Aleac e recebem apoio de deputados

Membros do cadastro de reserva da Polícia Civil estão na Assembleia Legislativa do Acre, onde esperam ser recebidos pelos deputados estaduais ao fim da sessão. Saiba mais.

ICMBio dá aval para construção de estrada que passa por dentro da Serra do Divisor no AC

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, também conhecido por ICMBio, deu “sim” na última terça-feira (14), para o início dos estudos que preveem a expansão da BR-364, visando interligar o Acre até o Peru, mais precisamente em Pucallpa. Leia a matéria completa.

Acre e outros 8 Estados do Brasil em estão em “estabilidade” no índice de novas mortes por covid

Sem registrar mortes por covid-19 e infecções nas últimas 24 horas, o Acre está em estabilidade no número de novos óbitos pela doença. A realidade é a mesma para outros 8 Estados, de acordo com o consórcio brasileiro de veículos de imprensa. Leia mais.

Calegário apresenta PL que regulamenta o processo de ‘caronas’ e evita que empresas de outros estados venham ao AC ‘fazer fortuna’

O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) apresentou em sessão da Assembleia Legislativa, o projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre os critérios para adesão à ata de registro de preço no âmbito da administração direta e indireta no estado do Acre, permitindo à administração pública efetivar diversas contratações de compras e serviços, sem a necessidade de realizar um novo processo licitatório para cada contratação. Leia na íntegra.

Saúde mental não é responsabilidade individual: precisamos escutar as questões sociais atuais do nosso estado e país

A saúde mental não é um fenômeno isolado. Essa frase parece simples em sua construção, mas é extremamente complexa quando olhamos para nossa sociedade. Não é tão simples e se torna ainda mais difícil quando acessamos a realidade compartilhada por muitas/os brasileiras/os nos últimos anos. Nosso país voltou a encabeçar números altíssimos de desemprego como não vistos desde 2012 (IBGE, 2021) e elevação de itens de subsistência (DIEESE, 2020). Leia mais sobre o assunto.

Deputado exige que Gladson baixe ICMS e diz que política econômica “cai sempre no fiofó do povo”

O deputado Neném Almeida usou sua fala no pequeno expediente na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (15) para, mais uma vez, pressionar o governador Gladson Cameli para que baixe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Leia mais.