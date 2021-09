Estrelão e Galo fazem clássico pela liderança do Acreanão 2021

Líderes na disputa do returno do Campeonato Acreano 2021, as equipes do Rio Branco e do Atlético Acreano fazem no próximo domingo (26), a partir das 18h, no estádio Florestão, jogo pra lá de decisivo para os dois clubes na temporada.

O vencedor do confronto assume isoladamente a tabela de classificação e se aproxima do título do returno, assim como da segunda vaga acreana na disputa da Copa do Brasil 2022.

No Rio Branco, o técnico Marcelo Brás terá uma trinca de reforços para a partida. Os jogadores Martony (zagueiro), Jackson (volante) e Wanderson (atacante) cumpriram suspensão na vitória contra o Humaitá e ficam à disposição da comissão técnica. O meia Rabiola, entregue ao departamento médico, intensifica trabalhos de fisioterapia para ser liberado para o clássico.

Confiante com a vitória na estreia do returno, o técnico Marcelo Brás explicou que o time terá uma semana inteira de muito trabalho e a prioridade, além de ajustar erros cometidos na vitória contra o Humaitá, será o aprimoramento da pontaria.

Galo pode ter cinco desfalques

O Atlético Acreano também vive uma semana pra lá de importante. O clube chega para o clássico decisivo contra o Rio Branco ameaçado de perder cinco jogadores. O motivo diz respeito ao fato do clube estar impedido de renovar o vínculo trabalhista com atletas profissionais por decisão da Fifa, em virtude de uma dívida com o Correcaminos-MEX.

O volante Leo Bahia abre a lista de jogadores com contratos vencidos. O zagueiro Lelo, o volante Renato e os atacantes Marcelo Pano e Erick fecham. O técnico celeste Zé Marco explicou que o problema foge ao seu controle, mas que trabalha para buscar uma formação competitiva, isso caso esses atletas não sejam regularizados a tempo.

Em conversa na sexta-feira (17) com a imprensa, o presidente celeste Elison Azevedo explicou que está buscando contato com os parceiros do Galo Carijó para conseguir o montante dos valores para quitação da dívida com o clube mexicano, calculada em torno de R$ 22 mil, mas até o fechamento desta edição não havia novidades sobre o caso.