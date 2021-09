Estudante de 10 anos de Manaus é selecionada para fase nacional da Olimpíada de Informática

Em meio a aulas remotas, provas online e pouco contato presencial com outros estudantes por conta da pandemia, uma aluna da rede municipal em Manaus ganhou destaque ao ser selecionada para a fase nacional da Olimpíada Brasileira de Informática. Emily Padron, de 10 anos, concorre na modalidade de iniciação nível Júnior, que é disputada por alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental.