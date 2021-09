Estudante presta queixa na polícia contra Marcelo Bimbi por assédio

A influencer e estudante de medicina Larissa Marassi registrou um boletim de ocorrência contra o modelo Marcelo Bimbi. Larissa acusa o ex de Nicole Bahls de assédio moral e diz ter sido humilhada por ele, numa boate paraguaia, no último domingo (12/09). O BO foi registrado na Delegacia da Mulher de Foz do Iguaçu, na segunda-feira (13/09).

“Existem muitas mulheres que sofrem violência doméstica, abuso psicológico (como foi nesse caso) e devem sim procurar ajuda na justiça. Inclusive, existe uma delegacia da mulher que é especial para todas aquelas que precisam de algum tipo de apoio. Esse é o certo. É o procedimento correto a ser tomado. Sempre procurem auxílio da justiça”, disse Larissa em entrevista à coluna LeoDias.

A jovem diz ter recebido mais de vinte mensagens de apoio pelo Instagram e entre essas, seis foram de outras supostas vítimas de Bimbi. Em resposta, logo após a exposição do caso, a assessoria do ator negou qualquer tipo de envolvimento do modelo. “Nunca assediou, menosprezou, ofendeu ou julgou, de nenhuma forma, a pessoa denominada Larissa Marassi (…) Que irá tomar medidas judiciais cabíveis, tanto na esfera cível quanto na criminal contra a influencer”, escreveram em um comunicado oficial.