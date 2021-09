Ex-apresentador do SporTV diz que Globo proíbe funcionários de apoiarem Bolsonaro

O apresentador Fred Ring, que pediu demissão em 2020 do SporTV, onde apresentava o “Tá na Área”, afirmou que a TV Globo proíbe seus funcionários de se manifestarem a favor do presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar uma publicação do perfil “Fui Clear”, no Instagram, o jornalista disse que quem apoia o atual governo é “cancelado” na emissora.

“Sim! São proibidos! Quando expõe, são criticados ou “cancelados” das panelas”. Eu, por exemplo, fui procurar outro emprego. Pra bom entendedor meia palavra basta”, escreveu o jornalista ao ser questionado sobre o assunto.

Desde que deixou o Grupo Globo, Fred tem dado declarações polêmicas sobre a emissora. O apresentador deu a entender diversas vezes que tinha problemas por não ter a mesma posição política dos colegas. Ele chegou a dizer que “era perseguido uma comentarista mulher, loira, que lacra pra caramba e aparece na Rede Globo”. Fred não citou o nome, mas a descrição bate com Ana Thais Matos, que na época era a única mulher a ter comentado jogos na TV aberta.