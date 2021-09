Ex-assessora do TJ-AC morre de AVC em Rio Branco; Zigve Lin Medeiros tinha 40 anos e uma filha

A assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Zigve Lin Medeiros, morreu, na noite desta quinta-feira (09), em Rio Branco, aos 40 anos de idade. Ela foi vítima de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e seu sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira (10). Tinha uma filha.

Bonita, cheia de amigos, era uma pessoa querida por onde passou. Trabalhou como sócia-proprietária na empresa UTI Pneus, como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e atuou no TJAC. Ela se formou em Direito na Unimar (Universidade de Marília), em São Paulo.