Ex-BBB Sarah abre o jogo sobre Bolsonaro, diz que não apoia Lula e dispara: “É difícil defender”

Sarah Andrade, participante do BBB21, causou polêmica na edição após algumas falas controversas sobre política. Em dado momento, inclusive, ela chegou a tirar sarro da pandemia.

Dessa forma, a influenciadora ganhou fama de “bolsonarista”. Além disso, ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, a amiga de Gil do Vigor não deu muita importância para a vacinação. Por isso, em entrevista reveladora, ela optou por tirar todas as dúvidas.

“Olha, é muito importante poder falar disso, primeiro quero deixar claro que não apoio o atual presidente do Brasil, suas atitudes não condizem com meus valores, ele não teve o meu voto e não terá na próxima eleição. Esse é um assunto que me acompanha desde o programa. Eu fui mal interpretada em uma situação no BBB e isso repercute muito aqui fora. É difícil defender um posicionamento, quando as pessoas criam um para você, é como se suas ideias perdessem a força”, iniciou a ex-BBB em conversa com a revista Marie Claire.

No entanto, apesar de torcer contra Bolsonaro, Sarah afirma que não apoia Bolsonaro. “Em um país totalmente polarizado, qualquer opinião vira polêmica e as pessoas querem decidir o seu lado. E eu de fato não dou apoio a nenhum dos lados, que hoje, se apresentam nessa disputa, eu espero que realmente tenhamos novas lideranças para confirmarmos. O Brasil merece uma terceira opção e não me acho menos preocupada ou isenta por isso. Estou plenamente consciente com a situação do nosso país, quero mudança, quero fora Bolsonaro urgente e não sou petista”, garantiu.

Por fim, Sarah Andrade garantiu que apoia a vacinação. “Eu sou completamente a favor da vacina, quero deixar isso muito claro. Vacinas salvam vidas e só com elas é que podermos retomar, aos poucos, nossas vidas, nosso trabalho, nosso dia a dia”, ressaltou.