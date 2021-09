Ex-companheiro é preso por matar dona de casa a facadas

A dona de casa Liliane Oliveira Monção, de 35 anos, morreu na noite desta segunda-feira (13), após ser esfaqueada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o crime foi um feminicídio e ex-companheiro da vítima, de 54 anos, foi preso algumas horas depois da morte da mulher com a faca usada no crime.

O caso aconteceu na casa da vítima, na rua Surubim. A mulher chegou a ser socorrida para o Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, o ex-companheiro invadiu a casa da mulher e esfaqueou a dona de casa. Segundo o Instituto Médico Legal, ao todo, a vítima foi morta com 19 facadas, uma delas atingiu seu olho.

A família informou que, após o crime, eles foram atrás do suspeito, que é ex-namorado da mulher. Ele foi agredido pelos parentes dela, mas conseguiu fugir. Em seguida, a Polícia Militar localizou o homem.

“Ele era obsessivo e passava dia e noite a perseguindo. Ele vigiava minha tia dia e noite”, disse o sobrinho da vítima, Eduardo Monção.

A família contou também que o homem já invadiu a casa da vítima anteriormente. Segundo relatos, o casal ficou junto por seis meses e o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Ele foi preso em flagrante, levado para exame de corpo de delito no IML e foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher.