Ex-Flamengo e atletas do Corinthians. Barbeiro faz corte com a “cara” de ídolos

O barbeiro Wellison da Silva Moreno, conhecido como Well Barbeiro, da cidade de Jaboticabal, no interior de São Paulo, resolveu homenagear alguns jogadores conhecidos do futebol brasileiro e passou a desenhá-los na cabeça dos clientes.

O último a ser retratado foi o meia Willian, recém-chegado no Corinthians. Além dele, outros jogadores do elenco alvinegro já foram homenageados, entre eles, o lateral-direito Fagner, o goleiro Cássio e o volante Gabriel.

Porém, o artista não fica apenas nos craques do time paulista. O ídolo do Flamengo, Adriano Imperador, também já foi retratado, assim como o volante Amaral, com passagem pelo Palmeiras e a seleção brasileira.

Nas redes sociais do hair artist (artista de cabelo) é possível ver um pouco mais da sua arte, que homenageia também outras personalidades, entre eles, os apresentadores Ratinho e Eliana, além do cantor Gustavo Lima.