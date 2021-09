Ex-mulher de Bolsonaro teve 18 parentes nomeados em gabinetes da família

No início de 2019, Ana Cristina Siqueira Valle se viu instada a rebater críticas numa rede social por ter publicado uma sequência de fotos antigas ao lado do ex-marido Jair Bolsonaro, àquela altura recém-empossado presidente da República: “Quando posto fotos antigas do Jair não é para afrontar ninguém (…) sou advogada e bem-sucedida”, escreveu. À época, embora separados há mais de dez anos, fazia pouco tempo da exoneração dos últimos parentes de Ana Cristina que ainda constavam como assessores do clã Bolsonaro. No total, em duas décadas, 18 de seus familiares passaram pelos gabinetes, o que levou o Ministério Público do Rio a investigar indícios de “rachadinha” envolvendo funcionários fantasmas.

