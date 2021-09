Ex-prefeito de Brasileia morre no interior de SC; prefeitura decreta luto oficial

Foi sepultado em Tubarão, interior de Santa Catarina, nesta quinta-feira (30), o corpo do acreano Milton Ramos Esteves, ex-prefeito de Brasileia no período de 1993 a 1997. A atual prefeita do município. Fernanda Hassem (PT), decretou luto oficial por três dias no município.

Membro de tradicional família do município, era Irmão do também ex-prefeito Carlos Ramos Esteves, nomeado para o cargo nos anos 70, quando não haviam eleições municipais. Era economista servidor aposentado da Secretaria de Fazenda (Sefaz) e professor da rede estadual de ensino.

Milton Ramos morreu vítima de infecção generalizada num hospital de Tubarão, onde vivia após a aposentadoria.