Exército apreende 703 m³ de madeira e aplica R$ 2,3 milhões em multas na fronteira do AC com RO

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva divulgou nesta terça-feira (28) um balanço da Operação Castanheira II, que foi realizada durante seis dias, para combater crimes ambientais e transfronteiriços em Rondônia e Acre, na faixa de fronteira com a Bolívia e Peru, respectivamente.

Segundo balanço, 703 metros cúbicos de madeira foram apreendidos pelo Exército na região de fronteira. Também foram feitas 2.276 revistas a pessoas, veículos, embarcações e aeronaves.

Ainda segundo a 17ª Brigada, foram aplicadas multas por crimes ambientais que totalizaram R$ 2.365.000.

A operação Castanheira II, feita de 19 a 25 de setembro, contou com aproximadamente 320 militares e 54 agentes das demais instituições e aconteceu em cidades como Porto Velho, Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco e Guajará-Mirim (RO).

Ainda segundo o Exército, a operação foi feita seguindo as medidas de prevenção e combate à disseminação da Covid.

Além do Exército Brasileiro, participaram da ação os agentes de segurança pública nos níveis federal, como o Ibama, estadual e municipal.