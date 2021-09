Exigência de carteira de vacinação em restaurantes, variante Delta, paralisação dos caminhoneiros: veja destaques desta sexta

Fique mais informado com os destaques desta sexta-feira (10) Os assuntos mais relevantes estão em diversas categorias do site e estão disponibilizadas abaixo.

Acre já recebeu mais de 1 milhão de doses de vacina contra Covid-19, diz secretária de Saúde

O Acre já recebeu do Governo Federal o total de 1.016.680 doses de vacina contra a Covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). A quantidade é avaliada em R$ 38,5 milhões. Leia na íntegra.

Dezoito bares e restaurantes de Rio Branco passam a exigir carteira de vacinação contra Covid

A partir desta sexta, 10, dos trinta bares e restaurantes que aderiram a exigência da apresentação da carteira de vacinação da covid para a entrada em seus estabelecimentos, dezoito já passam a exigir. Inicialmente, a ideia é incentivar as pessoas a se vacinarem. Saiba mais aqui.

Acre confirma seis casos da variante Delta da Covid-19

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informa que recebeu nesta sexta-feira, 10, do Instituto Evandro Chagas, com sede em Belém (PA), o resultado dos exames dos 15 casos suspeitos de Covid-19 da linhagem Delta, no Acre. Veja mais aqui.

Mapa faz campanha contra entrada de carne suína estrangeira no país

Entrou em vigor nesta sexta-feira, 10, em todo o país, decisão do Ministério da Agricultura (Mapa) proibindo a entrada, em território nacional, de produtos de origem suína de todos os países. A proibição inclui bagagens de viajantes que ingressarem no Brasil e bagagens desacompanhadas. Veja na íntegra.

Boletim Covid-19: Acre notifica quatro novos casos, 19 internações e uma morte nas últimas 24hs

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 4 novos casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 10. O número de infectados subiu para 87.907. Leia mais aqui.

Uraps suspendem realização de quase 20 tipos de exame em Rio Branco por falta de reagentes

Uma denúncia feita à reportagem do ContilNet na manhã desta sexta-feira, 10, aponta para a suspensão da realização de pelo menos 17 tipos de exames nas Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) de Rio Branco, que estão sob a responsabilidade da prefeitura. Veja na íntegra.

Pelo terceiro dia, caminhoneiros seguem com bloqueio na BR-364 entre Acre e Rondônia

O Ministério da Infraestrutura informou na manhã desta sexta-feira, 10, que Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul seguem com pontos de apenas 3 estados e seguiam com pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais. Saiba mais.