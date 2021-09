Família é assassinada e bebê mamava na hora da morte

A menina de cerca de um ano assassinada a tiros com os pais em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite dessa terça-feira (7), estava nos braços da mãe mamando quando foi atingida pelos disparos, conforme testemunhas relataram aos policiais.

O triplo homicídio aconteceu na localidade de Catu. Pai, mãe e filha estavam em um carro quando foram atingidos por disparos de arma de fogo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que as Polícias Civil e Militar estão realizando diligências com a intenção de identificar e capturar os suspeitos do triplo homicídio. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte.

A Polícia Militar confirmou que a criança foi encontrada morta nos braços da mãe, que estava sentada no banco do passageiro ao lado do companheiro, que conduzia o carro.

Um morador da região informou que o homem assassinado foi à localidade para limpar o local onde seria organizado um bingo.

Familiares afirmam que o casal não recebia ameaças de morte. O homem trabalhava como pintor e também participava da organização de bingos. Ele tinha outras duas filhas, de um relacionamento anterior.