Familiares buscam por músico peruano que desapareceu desde julho no Brasil

Familiares de um músico de nacionalidade peruana, identificado como Juan Loayza Aguero, natural do estado de Cuzco, de 61 anos, registraram um Boletim de Ocorrência, na delegacia do município de Assis Brasil, relatando o seu desaparecimento a cerca de 60 dias.

Segundo relatam, Juan trabalha como guia turístico e músico em seu País e sempre viajava para o Brasil para fazer compras. Em julho passado, o peruano teria viajado com pouco dinheiro e o último contato teria a cidade de Rio Branco, capital do Acre, como destino.

O último contato de Juan com os familiares, teria sido através do aplicativo de WhatsApp e que até o registro, não foi mais visualizado. Os familiares pedem ajuda caso alguém o tenha visto pela capital acreana, que entre em contato com as autoridades e comuniquem a delegacia de Assis Brasil.

Relatam que os contatos eram constantes quando viajava pelo País e países vizinhos como o Brasil. O temor que algo de terrível tenha acontecido com o músico cresce a cada dia, pois, já fazem dois meses do seu último contato.