Fátima Bernardes pode ser a próxima a deixar a grade diária da Globo

Exclusivo: Conforme noticiado por este colunista em primeira mão no programa A Tarde é Sua, a apresentadora Fátima Bernardes poderá deixar o ‘Encontro com Fátima’ no primeiro semestre de 2022. Segundo pessoas próximas e também fontes seguras que transitam entre a produção do programa matinal, Fátima teria comentado que planeja dedicar mais tempo para curtir a vida. A ideia teria sido amadurecida no mês de julho, quando a apresentadora viajou com Túlio Gadêlha para Minas Gerais.

Naquele mês Fátima e o namorado visitaram Tirandentes e depois foram para Inhotim. Lá, a apresentadora teria amadurecido esse projeto de vida para o início do ano que vem. Segundo pessoas próximas da jornalista, ela teria brincado ao dizer que estaria voltando com o coração na mão, e que pretendia ter mais tempo para aproveitar os momentos de lazer, sem que eles durem tão pouco tempo em razão da apresentação de um programa diário e o ritmo de trabalho que ele exige.