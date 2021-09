Fecomércio e líderes sindicais discutem redução no preço da passagem de ônibus em Rio Branco

O diretor do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Valdemir Alves Nascimento, participou na manhã desta terça-feira, 14, de reunião realizada no auditório da RBTrans, na Rodoviária Internacional de Rio Branco. O objetivo era discutir reduções nas tarifas de ônibus, e o debate contou com a participação de representantes do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e líderes sindicais.

De acordo com Valdemir, foi analisada uma planilha que expunha os principais pontos desta redução e, na ocasião, ela não foi aprovada, vez que não houve um período satisfatório para análise do projeto.

“Esta discussão é importante, mas tem que ser com responsabilidade, por isso é necessário que o conselho decida e nos mostre onde foram essas reduções, seja em subsídios de outorga, do ISS [Imposto Sobre Serviços], dos combustíveis e outras questões. Lembrando que a nossa entidade [Fecomércio/AC] sempre teve esse papel de trazer para o debate discussões tarifárias”, disse, explicando que os presentes entenderam que uma redução pode ser feita num momento atual, mas, posteriormente, pode haver um efeito contrário. “Como aumento das passagens mais uma vez, por exemplo. Por isso, a redução tem de ser feita com muita análise”, explicou Nascimento.

Segundo o diretor, as negociações devem continuar. “Agora, estamos aproveitando para tirar as dúvidas. Não vamos chancelar uma redução caso ela não esteja bem elencado e, no futuro, acabe onerando ainda mais os gastos da população. Temos de ter as informações corretas para passar aquilo para sociedade que venha a atender aos anseios”, finalizou.