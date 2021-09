Feriadão: Repórter ‘beijoqueiro’ de Gladson ataca de cantor e curte show na Aseel, em Rio Branco

O social media Diego Lins, popularmente conhecido como “repórter beijoqueiro”, fez uma participação especial no show da cantora Fátima Marques que ocorreu na Associação de Empregados da Eletronorte (Aseel), no bairro Alto Alegre na noite da última terça-feira (07).

O vídeo, publicado nas redes sociais, mostra o rapaz cantando no palco com a cantora, embalado ao som de “Indecisão”, da extinta banda Aviões do Forró.

Nas redes sociais, o repórter beijoqueiro disse estar muito agradecido por estar ao lado da cantora. “Você tem uma energia muito boa, uma luz brilhante, sempre será bem-vinda ao estado do Acre”, falou. No fim da apresentação, Lins ainda ganhou um beijo do tecladista na bochecha.

Vídeo: