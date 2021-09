Festival da canção “A voz da Fronteira” chega na reta final com 6 candidatos ao titulo

O Festival da Canção que vai escolher a voz da fronteira, promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, está na reta final, na noite deste sábado dia 11/09, em disputa acirradíssima foram escolhidos os seis finalistas que irão concorrer uma premiação em dinheiro e ainda a gravação de um DVD com produção profissional.

Segundo o Jurado Roger Zabala que também é musico, a disputa foi decidida nos detalhes, tendo em vista que todos se apresentaram muito bem, más só tinha vaga para06 candidatos para a grande final.

Foram escolhidos pelos jurados os seguintes candidatos, Thalia Dourado – Yasmin Marciel – Jayne Silva – Louize Alves – Ronely do Acordeon – Jessé de Oliveira.

Para o vice-prefeito Professor Soares, promover a cultura é um compromisso decampanha do prefeito Sérgio Lopes.

“Estamos muito felizes em poder trazer um pouco de cultura para nossa juventude, aqui estamos dando a oportunidade para que mostrem seus talentos através da música, Epitaciolândia hoje está se tornando um celeiro da cultura, estamos na reta final desse festival e o prefeito Sérgio Lopes, já nos incumbiu de realizar outro festival na área gospel.” Destacou Enage Peres Coordenadora de Cultura de Epitaciolândia.