FFAC convoca reunião para clubes classificados para o returno

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) convocou os clubes classificados para o returno do Campeonato Acreano 2021 para uma reunião na próxima segunda-feira (13), às 14h, numa das salas do estádio Arena da Floresta, para tratar

Conforme o regulamento da competição, apenas quatro equipes disputam o returno: Humaitá, Atlético Acreano, Galvez e Rio Branco. A fórmula de disputa prevê que os participantes joguem entre si e o campeão será o time que somar o maior número de pontos ao final do turno. Caso o Humaitá vença o returno, será declarado o campeão da temporada.

Com o Imperador Galvez entrando em campo na próxima segunda-feira (13) pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, a expectativa fica por conta do início do returno para a próxima quinta-feira (16).