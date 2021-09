FFAC divulga a tabela do 2º turno do Campeonato Acreano Profissional

Com a eliminação do Imperador Galvez para a disputa das oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série D, as datas das duas últimas rodadas do returno do Campeonato Acreano foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (20) pelo departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC).

De acordo com o diretor de competições da FFAC, Leandro Rodrigues, a segunda rodada está confirmada para domingo (26). O primeiro duelo será entre Galvez e Humaitá, às 16h. Na sequência, Rio Branco e Atlético Acreano fazem o “Clássico da Paz”. A terceira e última rodada será disputada na quarta-feira (29): Humaitá e Atlético (17h) e Galvez x Rio Branco (19h). Caso o Humaitá, campeão do primeiro turno, não vença o returno, as finais extras ocorrem dias 2 e 9 de outubro. Todas as partidas serão no estádio Florestão, em Rio Branco.