Fifa planeja reunião no fim do mês para debater Copa a cada 2 anos

A Uefa, a confederação europeia do futebol, e a Conmebol, que comanda a modalidade na América do Sul, não têm sido favoráveis a esta iniciativa até agora. O presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, prometeu que as decisões sobre a proposta seriam tomadas até o final deste ano.

Nesta campanha de opinião, a Fifa divulgou uma enquete online na última quinta-feira falando sobre uma pequena maioria de fãs de futebol que apoiam a ideia de uma Copa do Mundo “mais frequente” Este estudo contrasta com a clara oposição expressa por várias dezenas de associações nacionais de fãs.

Outro assunto nesta “cúpula online” gira em torno do calendário de jogos internacionais femininos e masculinos, que terminará no final de 2023 e 2024, respectivamente. Por se tratar de um projeto futebolístico, em que os interesses globais do futebol devem prevalecer, esse processo começou com jogadores e treinadores de todo o mundo. Grupos Consultivos Técnicos foram estabelecidos sob a liderança de Arsène Wenger e Jill Ellis, duas vezes campeã do Mundial Feminino como treinadora. O debate também incluirá fãs de todo o planeta.

A Fifa se diz empenhada em ser um fórum de discussão significativo envolvendo uma ampla gama de partes interessadas, incluindo torcedores, e espera se envolver em discussões sobre o crescimento sustentável do futebol em todas as regiões do mundo e em todos os níveis.