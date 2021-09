Filha de ex-deputado que ficou preso na Papuda é alvo da PF por tráfico de drogas

A filha do ex-deputado federal Nilton Balbino (PTB) – conhecido como Nilton Capixaba, que cumpriu pena no Complexo Penitenciário da Papuda entre 2017 e 2019 – também se envolveu em crimes graves. Natielly Karlailly Balbino, 35 anos, foi presa pela Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Carga Prensada, deflagrada na quarta-feira (15/9).

A mulher é acusada de integrar uma organização criminosa que enviava grandes quantidades de cocaína de Rondônia para outros estados. Além disso, a facção Comando Vermelho também comprava cargas de maconha do Mato Grosso do Sul para distribuir no Norte do país.