Filha posta foto de Pelé na UTI e diz que o Rei está “pronto para ir para casa”

A ativista Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou uma atualização do estado de saúde do Rei do Futebol em suas redes sociais. Kely afirmou que o tricampeão mundial está se recuperando bem no hospital Albert Einstein e está pronto para deixar a UTI. O ex-atleta retirou um tumor no cólon direito em agosto e segue internado na clínica.

