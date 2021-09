Filhas reencontram pai 39 anos após ele sair de Pernambuco para trabalhar: ‘Feliz, feliz demais’

Enquanto a discussão rolava solta no grupo, as irmãs Maria Adnair e Maria Aparecida Alencar, compraram passagem aérea e desembarcaram na capital no dia 15 de setembro. ‘Bateram’ na casa onde ele morava com a nova mulher, falecida há cerca de um mês, e enteados, e lá ficaram até domingo (19), quando voltaram com o pai para Pernambuco.

“A gente não saiu para buscar. A gente queria ver. Os dias foram passando. Ele falou que vinha com a gente e aí foi só alegria. A gente saiu daqui [de PE] só com o endereço. Não sabia o que ia encontrar. Não tinha notícia dele. Não sabia se ele estava bem, se tinha casado, como que estava. A gente só pegou o voo e foi”, conta Maria Adnair. “Ele falou: eu vou com minhas filhas. E a gente trouxe com o maior carinho do mundo”