Fiquei muito comovido’, diz policial que desatolou boi em propriedade onde 337 animais estava sem alimento

O subtenente Itamar Borges, comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA) em Costa Rica, na região norte de Mato Grosso do Sul, acompanha diariamente a situação na propriedade rural localizada em Figueirão, a 55 km da cidade, onde 337 animais foram encontrados sem alimento, após vários dias.

Borges encontrou um dos animais atolado no local e disse que, durante 40 minutos, se esforçou para fazer o resgate.

Após o resgate, o animal atolado foi levado para uma sombra, mas não resistiu e morreu pouco depois. “Nós demos a alimento ao animal e também conseguimos localizar o proprietário. Ele mora no interior de São Paulo e tinha contratado um homem para dar alimento ao gado, mas o funcionário mora na cidade e não estava comparecendo ao serviço, de acordo com o dono”, comentou Borges.

Na última terça-feira (21) o proprietário, de 43 anos, foi indiciado por maus-tratos e também notificado para que resolvesse o problema, além da multa de R$ 12 mil, valor que ele poderá recorrer. “Foi colocada a ração para o gado e o dono já me enviou fotos e vídeos. Estou falando com ele diariamente e agora ele está procurando o veterinário para cuidar do rebanho”, explicou.