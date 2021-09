Fiscal de loja, assistente administrativo e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta terça-feira

O ContilNet separou nesta terça-feira (28), uma vaga disponibilizada no site LinkedIn e três encontradas no portal de empregos Indeed para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para fiscal de loja, assistente operacional, consultor de vendas de farmácia e assistente administrativo de vendas.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às postadas em outros sites, é só clicar no link abaixo das descrições das vagas.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Fiscal de Loja na “Avenida”: Responsável por conferir se os processos implementados na loja estão sendo seguidos, atuando na prevenção de perdas e danos no interior da loja, fiscalizando a entrada e saída de clientes, colaboradores e mercadorias em lojas, a fim de zelar pelo patrimônio físico e de pessoal.

– Assistente Operacional na “EQS Engenharia”: Executar atividades administrativas nos processos de setor de ADM, operações, buscando agilidade e contribuindo para o bom andamento das atividades operacionais. A jornada é em tempo integral na área de logística, o contrato é em regime CLT e é necessário ter ensino médio completo e habilidades com Excel e pacote Office.

ACESSE

– Assistente Administrativo de Vendas na “F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS”: Responsável por pedidos de vendas. Acompanhamento de pedidos. Atendimento ao cliente. Suporte a toda equipe de vendas externa. Acompanhamento de saldo diário, monitorar e/ou digitar pedidos, dentre outros. Estar cursando Ensino Superior em Administração de Empresas ou áreas relacionadas e conhecimento no SAP são diferenciais. O regime é em CLT, tempo integral, com salário-base de R$1,7 mil.

ACESSE

– Consultor de Vendas de caixa farma na “Bemol”: Buscar a satisfação do Cliente, por meio do atendimento conforme padrão Bemol, demonstração e vendas de produtos e serviços comercializados pela Bemol, conduzir o processo de conferência e registros de pagamentos efetuados por Clientes operando os sistemas necessários para concluí-lo, entre outros. É preciso ter curso de atendente de farmácia, conhecimento em informática e ensino médio completo, bem como experiência de 6 meses.

ACESSE