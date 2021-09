Flamengo consegue efeito suspensivo e terá Gabigol contra o Grêmio

Após ser punido com dois jogos por chamar o futebol brasileiro de Várzea, Gabriel Barbosa poderá entrar em campo contra o Grêmio, neste domingo (19/9).

No mesmo dia em que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo.

O Rubro-Negro entrou com o recurso logo após a decisão e foi atendido pelo auditor Maurício Neves Fonseca, do STJD.

Dessa maneira, o camisa nove poderá comandar o ataque do Rubro-Negro até o julgamento do recurso no pleno do Tribunal.

Gabigol foi expulso na partida contra o Internacional, no dia 8/8, após chutar a bola para longe e ironizar o cartão amarelo recebido pelo árbitro Paulo Roberto Alves Junior. Na saída do gramado, ele falou que o futebol brasileiro é uma várzea.

Flamengo e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, 19/9, no Maracanã, às 20h30. A equipe de Renato Gaúcho ocupa a 3ª colocação, oito pontos atrás do líder, Atlético-MG, mas tem dois jogos a menos.