Flamengo vira sobre o Palmeiras e amplia invencibilidade contra o rival

Em jogo muito disputado no Allianz Parque, o Flamengo virou sobre o Palmeiras e venceu por 3 a 1 hoje (12), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Os donos da casa abriram a contagem com Wesley, mas o Rubro-negro chegou ao resultado com gols de Michael (2) e Pedro.

O Alviverde teve mais a bola e martelou em busca do resultado, mas esbarrou na falta de calma na hora da construção e também na entrega dos rubro-negros, que superaram os inúmeros desfalques para vencer e saltar para a terceiro colocação na tabela. Com o triunfo sobre o adversário, o Flamengo já soma nove jogos de invencibilidade sobre o rival.

Leia mais em UOL, clicando AQUI.