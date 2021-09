Flamengo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

O Flamengo não terá De Arrascaeta para o jogo desta quarta. O meia sofreu uma lesão na coxa e desfalca o Urubu. Com uma enorme vantagem de quatro gols, Renato pode descansar seus titulares e colocar uma equipe mais alternativa em campo.

O Grêmio viaja para o Rio de Janeiro com a ingrata missão de reverter a vantagem do Flamengo no jogo de ida. Ciente da iminente desclassificação, Felipão mandará um time alternativo ao Maracanã. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Léo Pereira, Bruno Viana e Ramon; João Gomes, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Michael e Pedro. Técnico: Renato Portaluppi

Grêmio: Brenno; Rafinha, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Lucas Silva, Villasanti, Leo Pereira, Campaz e Fernando Henrique; Borja. Técnico: Luis Felipe Scolari

Data: quarta-feira (15/9)

Horário: 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: Globo