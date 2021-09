Flamengo x Grêmio: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O Flamengo é o terceiro colocado com 34 pontos (dois jogos a menos do que o líder Atlético-MG), e o Grêmio está na zona de rebaixamento, em 18º, com 19 pontos.

A formação será bem diferente da derrota no meio de semana, pela Copa do Brasil. Ruan, Vanderson, Thiago Santos, Alisson e Ferreira voltam à equipe. Kannemann, que sente dores no quadril, fica fora. Rodrigues entra na zaga. No meio, Campaz pode aparecer na vaga de Lucas Silva para tornar o time mais ofensivo. Há ainda disputas no gol e no comando do ataque.