Fora de si, homem esfaqueia motociclista e é linchado por populares em Rio Branco; imagens fortes

Rosivaldo Lima de Oliveira, 42 anos, foi preso acusado de esfaquear um motociclista, na noite desta quarta-feira (2). O fato aconteceu próximo o Mercado do Bosque, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundas informações da polícia, Rosivaldo estava visivelmente transtornado e armado com uma faca, quando acabou esfaqueando um motociclista que estava com a esposa saindo da igreja. No momento do ataque, o veículo estava parado no semáforo aguardando abrir e a mulher da vítima, que estava na garupa, conseguiu pular da mato e correr, já o motociclista foi golpeado uma vez nas costas. O homem, mesmo ferido, ainda pulou da motocicleta e conseguiu correr.

A vítima foi socorrida por terceiros e levado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Já Rosivaldo foi ferido por populares e agredido a chutes, socos e capacetadas.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde acabou dando voz de prisão para Rosilvado, que ainda foi atendido por Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da Baixada da Sobral. Após receber os atendimentos necessários, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelo crime praticado.

A vítima foi liberada do PS e também esteve na delegacia e fez um boletim de ocorrência contra Rosilvado, que agora está a disposição da Justiça.

Nota da redação

As imagens do momento da agressão são fortes. Por conta disto, nossa reportagem reproduzirá apenas as imagens dos momentos após o ato.