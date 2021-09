Frank Lima tem afastamento prorrogado por mais 60 dias após portaria assinada por Marfisa

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (16) uma nova portaria sobre o período de afastamento do secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima.

O prazo foi prorrogado por mais 60 dias para que as as acusações de assédio envolvendo o gestor sejam apuradas.

O prefeito Tião Bocalom cumpriu uma recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC) que pedia o desligamento provisório de Frank durante as investigações.

A portaria foi assinada pela vice-prefeita Marfisa Galvão, que assume interinamente a Prefeitura por conta da ausência de Bocalom.

Em entrevista à imprensa local, Lima declarou que “está tranquilo e com fé em Deus e na Justiça”, na expectativa de que sua inocência seja provada.