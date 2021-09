Friale anuncia frio polar, fala sobre temporais em outubro e alerta: “Chuvas quase dobram com relação a setembro”

“É o mês que tem maior frequência de temporais, com chuvas fortes, mas passageiras, raios e ventanias, no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e Peru. Chuvas quase dobram neste mês em relação ao anterior”. O alerta foi feito pelo pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui.

Em sua previsão, o pesquisador informa que as chuvas neste mês que está a iniciar são em volume maior. “Nossas estimativas são de que o mês de outubro de 2021 terá chuvas acima da média no Acre, inclusive, em Rio Branco. As temperaturas médias máximas, durante o dia, e mínimas, durante a noite, ficarão dentro da normal climatológica, mesmo com os extremos do tempo que deverão ocorrer durante este mês”, diz.

Já na primeira semana, Friale informa a chegada de frio polar e acompanhada de possíveis temporais. “Logo na primeira semana, uma onda de frio polar fraca deverá chegar ao Acre e provocar fortes temporais. Uma segunda onda polar, um pouco mais forte, deverá chegar antes do dia 10, derrubando um pouco mais a temperatura e provocando muita chuva, quando as temperaturas mínimas poderão oscilar entre 17 e 19ºC, em alguns dias”, completa.

Após isso, o tempo deve mudar. “Na sequência, após o dia 10, devido à incursão de ar polar seco, o tempo ficará ensolarado, com dias muito quentes, sem chuvas. A partir da segunda quinzena de outubro, intensos pulsos úmidos, originários do oceano Atlântico, entrarão com força no Acre e nas áreas próximas. Essa umidade provocará temporais, com chuvas fortes e generalizadas, podendo causar sérios transtornos à população, principalmente nos últimos dez dias do mês”, finaliza.