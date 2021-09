Fundhacre dá início a mutirão de cirurgias de pacientes de Sena e Gladson anuncia revitalização de unidade

Iniciou na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), nesta quarta-feira (7), o mutirão de cirurgias eletivas para atender a população de Sena Madureira.

Os procedimentos principais envolvem colecistectomia (vesícula) e hernioplastia inguinal (hérnia).

Ao todo, 14 pessoas serão atendidas somente nesta quarta. A expectativa é que o hospital realize 50 cirurgias até o fim do mês, de acordo com o diretor-presidente, João Paulo Silva.

“Estamos atendendo um pedido do governador Gladson Cameli para acelerar os atendimentos da fila de espera por cirurgia aqui na Fundhacre, atendendo nesta etapa o município de Sena Madureira”, afirmou.

O chefe do executivo participou do evento de início do mutirão nesta quarta, acompanhado da secretária Paula Mariano, responsável pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Na ocasião, Gladson garantiu que seu compromisso é o de zerar as filas de cirurgias e reestruturar o espaço físico da Fundhacre o quanto antes.

“Não podemos mais esperar. A orientação é que as pessoas sejam atendidas com urgência, porque ninguém brinca com saúde. A determinação é essa”, salientou.

“Outra meta do governo é reestruturar o espaço físico da Fundhacre para dar melhores condições de trabalho aos nossos profissionais da Saúde, que merecem todo nosso respeito e investimento, além da população que usufrui dos serviços ofertamos”, finalizou.

Gladson fez uma visita aos espaços do hospital e cumprimentou os internados e servidores.

O ato contou com a participação do deputado federal Alan Rick.

Fotos: Everton Damasceno/ContilNet