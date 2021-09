Fundhacre firma parceria com Uninorte para oferecer estágios a graduandos

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) vem buscando prestar assistência médico-hospitalar em todos os níveis de atenção à saúde. Por meio de importantes parcerias e visando gerar oportunidades para as práticas acadêmicas de graduação dentro da rede pública de Saúde do Estado do Acre, a Fundhacre, juntamente com o Centro Universitário Uninorte, vem proporcionando a realização de estágios supervisionados para graduandos na área da saúde.

“Trata-se de uma importante parceria, cujo objetivo é proporcionar aos acadêmicos da área da saúde experiências que possam somar e contribuir em âmbito profissional, além da fundamental participação no serviço público de saúde da Fundação Hospitalar”, destaca o presidente da Fundhacre João Paulo Silva.

A pró-reitora acadêmica do Centro Universitário – Uninorte, Vanessa Igami, afirma que a iniciativa da prática de estágio supervisionado vai além do simples cumprimento de carga horária do curso de graduação.

“Compreendemos como uma parte essencial para a formação dos estudantes, que somente assim estarão mais preparados para a vida profissional. Com a vivência do dia a dia da profissão, sentindo a vida de quem fará uso dos conhecimentos profissionais, irão se tornar mais sensíveis às necessidades humanas, inclusive. Agradecemos a Fundhacre pela parceria”, disse Vanessa.

Para a recém-formada em Fisioterapia Fabíola Gomes, trata-se de uma iniciativa em que o aprendizado assistencial passa a contribuir para a melhora clínica dos pacientes, além do aprendizado acadêmico.

“Um dos campos de estágio por onde passei foi a Fundação Hospitalar, que foi de grande importância para o meu conhecimento profissional, porque é um hospital amplo, dividido por diversos departamentos. Além disso, obtive experiência multiprofissional que me incentivou a colocar em prática todo o conhecimento e me ajudou muito na escolha da área em que hoje pretendo atuar, que é a fisioterapia hospitalar”, destaca Fabíola.