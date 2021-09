Fundhacre realiza solenidade em alusão ao Setembro Amarelo

Com o objetivo de destacar a importância da prevenção ao suicídio e os cuidados com a saúde mental, a Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre) realizou na segunda-feira, 27, em Rio Branco, uma solenidade para enfatizar a temática.

O presidente da fundação, João Paulo Silva, destacou que é preciso desenvolver ações contínuas voltadas para a saúde do trabalhador.

“Estamos chamando a atenção da sociedade para falar sobre a valorização da vida e é importante que isso seja implantado todos os dias do ano. Atualmente a Fundação tem uma média de 1.100 servidores no seu quadro, é um público que também precisa de uma atenção especial, pois cuida de outras pessoas”, disse.

O evento é uma parceria com o Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Nast) e o Núcleo de Educação Permanente (NEP), que estarão nos dias 28, 29 e 30 promovendo uma roda de conversa com o objetivo de discutir a saúde mental.

“Estaremos promovendo um momento de serenidade e compartilhamento de experiências, esse é o início de um projeto de atenção integral à saúde do trabalhador da Fundhacre, que será disponibilizado de forma contínua”, explica a chefe do Nast, Eliane Oliveira.

Representando a Defensoria Pública do Estado (DPE), a psicóloga do Centro de Atendimento Multidisciplinar (CAM), Jéssica Bussons, agradeceu o convite e enfatizou os cuidados com a saúde mental. “É muito importante colocarmos em pauta essa temática, pois a saúde mental é qualidade de vida, um assunto que hoje vem ganhando muito destaque, principalmente depois da pandemia”, disse.

A representante da Comissão de Saúde da OAB-AC, Josiane Spada, abordou a parceria com a Fundhacre, em políticas públicas voltadas para saúde: “A OAB vem estreitado laços com a nova gestão da fundação, visando apoiar projetos de saúde pública e melhoria dos serviços para a população, em que a sociedade só tem a ganhar”.

A equipe Qualidade de Vida, do Departamento de Nefrologia da Fundação Hospital do Acre, composta por psicólogos, entregou, aos pacientes, folhetos com informações o que pode levar uma pessoa ao suicídio, além de destacar métodos para procurar ajuda.

Compuseram o dispositivo de honra o presidente João Paulo Silva, o diretor administrativo Rogério Campos, o gerente de enfermagem Dourival Brito, a diretora assistencial da Fundhacre Sofia Trovão, Jéssica Bussons e Josiane Spada.

Na oportunidade, o grupo de teatro da Fundhacre apresentou uma peça com tema voltado para a prevenção do suicídio.