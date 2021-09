Gabigol será o 19º jogador a marcar 100 gols pelo Flamengo

A marca é questão de tempo. Difícil imaginar que Gabigol voltará a seleção brasileira e demorará muito para atingir o centésimo gol com a camisa do Flamengo.

Com 97 em 129 partidas, o atacante é um pulverizador de recordes pelo clube. Mas e o gol 100, o colocará em qual condição nesta lista seleta com a camisa rubro-negra? Fomos atrás das respostas.

Gabriel se tornará somente o 19º jogador nos quase 126 anos de história do clube a atingir o feito. O primeiro, e dono da melhor média, foi Alfredinho, atacante da década de 30. O último, também com números impressionantes, foi Romário, em 1997. Dissecamos as estatísticas com o auxílio do jornalista e pesquisador Emmanuel do Valle, dono do blog Flamengo Alternativo.

Quem precisou de menos jogos até o 100º?

O grupo dos 100 conta com lendas não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, como Leônidas da Silva, Zizinho, Evaristo de Macedo, Zico, Bebeto e Romário. Mas há também os pouco lembrados Alfredinho e Nonô, que abriram caminho e são detentores das melhores médias.

– O Alfredinho (Alfredo Willemsens) é um jogador muito pouco conhecido ou lembrado, provavelmente por ter jogado numa fase de transição do Flamengo. Ele atuou entre 1934 e 1937, dentro do maior jejum da história do clube e numa era pós-Rua Paissandu e pré-Gávea. Mas tem uma média de gols espantosa – explica Emmanuel do Valle.

Em 1936, em vitória por 4 a 2 sobre o Jequiá, Alfredinho chegou ao centésimo gol em somente 96 partidas, superando Nonô, o primeiro a atingir o feito, com 100 jogos cravados, em novembro de 1925.

Precisando de três gols e com 129 jogos, Gabigol ao que tudo indica ocupará a oitava colocação no ranking dos que precisaram entrar em campo menos vezes para se tornar centenário. Isso porque o oitavo atual é Índio, com 150 partidas. É difícil imaginar que o atual camisa 9 demore mais do que 21 para ir às redes três vezes.

Gabi, por sua vez, não tem como superar Romário, que marcou o centésimo em seu jogo 116. A partida, em março de 1997, ficou marcada não pelo feito, mas pela famosa briga entre o Baixinho e o lateral Cafezinho, no 7 a 0 sobre o Madureira, na Gávea.

Clube dos 100 por ordem de entrada

Maior ídolo da história do clube, Zico é somente o 11º nesta lista e precisou de 180 partidas para chegar aos 100 gols, em um 3 a 1 sobre o América, em julho de 1975. Depois, o Galinho deslanchou, enumerou títulos e se despediu com 509 gols pelo Flamengo.

Entre os centésimos gols, o pesquisador Emmanuel chama a atenção para o de Joel pelo seu caráter decisivo.

– Se eu tivesse que escolher dessa lista um gol marcante, seria o do Joel, de bicicleta contra o Palmeiras no Maracanã, na fase final do Torneio Rio-São Paulo de 1961, que o Flamengo acabou conquistando.