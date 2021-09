Galã da novela ‘Carinha de Anjo’ é achado morto em São Paulo

Luiz Carlos Araújo, famoso por atuar em musicais e na novela Carinha de Anjo, do SBT, foi encontrado morto, em São Paulo, no sábado (11). A polícia civil de São Paulo investiga a morte. Familiares e Marilice Cosenza, amiga do ator, prestaram depoimentos após a confirmação da morte.

“A polícia está terminando a investigação. Saí a pouco da delegacia onde estive à noite toda com a família dando depoimentos. Luiz era meu melhor amigo. Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o celular estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama”, contou Marilice, explicado que a última vez que falou com o ator, de 39 anos de idade, foi no dia 5 de setembro. “Tudo triste é inacreditável”, completa.

Além da experiência na TV, Luiz Carlos tinha uma longa experiência no teatro musical. Ele participou de espetáculos como Tieta do Agreste, Lisbela e o Prisioneiro – Um Musical Circense, Dois Filhos de Francisco – O Musical e Lilás.

Nas redes sociais, ele se identificava como um “artista multidisciplinar”. Além de atuar, ele também realizava trabalhos como locutor. Ele foi homenageado por amigos, como a atriz Camilla Camargo, com quem trabalhou na trama infantil Carinha de Anjo.

