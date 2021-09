Galo ficou mais longe do título do 1º turno, diz Zé Marco

Com o empate sem gols contra o Imperador Galvez, o Galo Carijó não depende mais apenas das próprias forças para ficar com o título do primeiro turno.

O time agora precisa vencer o clássico diante do Rio Branco e torcer por um tropeço do Humaitá diante do Vasco da Gama.

Outra possibilidade do time celeste para conquistar o título seria uma vitória apertada do Humaitá diante do Vasco da Gama e um triunfo avassalador acima de três gols de vantagens do clube atleticano sobre o Rio Branco.

Um dia após o clássico contra o Galvez, o técnico Zé Marco, do Atlético-AC, admitiu para a equipe do ge que o cenário não é favorável para o Galo Carijó conquistar o primeiro turno, mas segue acreditando que é possível vencer o turno.

Zé Marco reclama de gol anulado

A respeito do lance do gol anulado do atacante Digão, o treinador celeste explica que o gol foi rigorosamente legal. Segundo ele, o atacante celeste estava, no mínimo, um metro e meio, dois metros em posição legal, quando recebeu o passe e fez o gol, mas o assistente anulou o lance.

FRASE

“Nós fizemos o gol. Teríamos vencido o jogo se não fosse o erro da arbitragem. Então, num jogo tão importante, valendo o que valia, e a gente deixar de vencer e assumir a ponta da tabela por um erro de arbitragem, a gente lamenta profundamente”.

Zé Marco, técnico do Atlético-AC