Galo paga pendência na Fifa e aguarda liberação do BID

A primavera chegou e com ela uma boa notícia para o torcedor do Galo Carijó e sua comissão técnica.

A diretoria do clube celeste, após vários dias buscando recursos para o pagamento de dívida junto à Fifa e, posteriormente, ao time do Correcaminos-MEX, teria conseguido efetuar o pagamento da pendência, algo em torno de R$ 30 mil.

De acordo com informações veiculadas no programa esportivo da Rádio Difusora Acreana, o clube celeste aguardava apenas pela liberação do Boletim Informativo Diário (BID) para efetivar a regularização dos contratos de trabalho dos atletas Léo Baiano, Lelo, Renato, Marcelo Pano e Erick.

Prazo limite

O prazo limite para a diretoria celeste regularizar a renovação dos contratos dos jogadores pensando na partida do próximo domingo (26) contra o Rio Branco será a tarde desta sexta-feira (24).

No entanto, a regularização das pendências não depende mais da boa vontade dos dirigentes do Galo Carijó, mas sim de questões burocráticas, pois a problemática também envolve a Fifa, entidade que solicitou junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o bloqueio de registro/contratos de novos atletas do clube acreano.

Com a pendência paga junto ao clube mexicano, o técnico Zé Marco vive uma sexta-feira (24) de ansiedade e também de indecisões, pois precisa ajustar a sua equipe para o duelo decisivo contra o Rio Branco, mas tudo depende da liberação de novos registros/contratos de atletas no BID da CBF.