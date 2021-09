Galo perde trio para encarar o Imperador na abertura do returno do Campeonato Acreano 2021

O Galo Carijó para o confronto de estreia no returno do Campeonato Acreano 2021 terá a baixa de três jogadores. A lista começa com o meia Diego Costa. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória apertada sobre o Rio Branco por 1 a 0, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno. Outras duas ausências serão as do meia Ciel e do atacante Douglas. Os dois jogadores estão entregues ao departamento médico e não vão a campo nesta quinta-feira (16), às 19h, no estádio Florestão, para encarar o Imperador Galvez.

O técnico Zé Marco para o duelo contra o Imperador Galvez teve uma semana livre de trabalho para ajustar sua equipe. Fora da disputa da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o treinador comemorou a folga na sequência de jogos na temporada para recuperar a parte física dos jogadores.

Estreia

A respeito do jogo de estreia no returno diante do Galvez, ele explicou que os dois adversários se conhecem e que a concentração neste momento decisivo do torneio será importante. O treinador celeste acredita no equilíbrio técnico da partida e um detalhe pode ser fundamental para a definição do jogo.

Impedido

O Galo Carijó segue impedido de contratar jogadores por decisão da Fifa em virtude de uma dívida com o Correcaminos-MEX.