Galvez atropela o São Chico e consolida a 3ª posição

Com dois gols a cada tempo de partida, o Imperador Galvez superou fácil o São Francisco por 4 a 0, em jogo disputado nesta quinta-feira (9), no estádio Arena da Floresta, pela nona e última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano.

No primeiro tempo, o meia imperialista Gordo marcou duas vezes, aos 24 e aos 42 minutos. Na etapa complementar, o Galvez marcou mais duas vezes. O atacante Jordão fez o terceiro, aos 42 minutos, e o meia Geovani Silva, de pênalti, aos 45, completou a goleada.

Com a vitória, o Imperador terminou o primeiro turno na terceira posição com 17 pontos. Por outro lado, o São Francisco fechou sua participação no estadual na sexta colocação com oito pontos, duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, nove gols marcados e 12 sofridos.

Próximos jogos

O Imperador Galvez agora vira a chave e volta suas atenções para a disputa da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Na próxima segunda-feira (13), às 15h, no estádio Arena da Floresta, o campeão acreano recebe o Guarany de Sobral, no jogo de ida do mata-mata. Por outro lado, o São Francisco fecha sua participação no estadual.