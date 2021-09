Galvez joga melhor, mas fica no empate contra o Guarany-CE

Imperador Galvez e Guarany de Sobral-CE não passaram de um empate sem gols, na tarde desta segunda-feira (13), na Arena da Floresta, pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Como fica

Com a igualdade no placar, a vaga está em aberto e o classificado para às oitavas de final será o time que vencer o compromisso da volta. Conforme o regulamento, uma nova igualdade no placar leva à decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (20), às 15h (de Brasília), no estádio do Junco, no município de Sobral, no interior do Ceará. Antes, a equipe acreana tem compromisso pelo estadual. O Imperador encara o Atlético-AC, na quinta-feira (16), a partir das 19h (do Acre), no estádio Florestão.

Resumo

O jogo começou com o Galvez criando as melhores chances de gols. Na primeira delas, após sobra de bola, Gordo chutou rasteiro e a bola passou pertinho do gol do Guarany-CE.

Com o time cearense encontrando dificuldades para buscar o ataque, o Imperador era bem melhor na partida. O participativo Gordo mandou a bola para área e o ataque imperialista desviou levemente a bola assustou o goleiro Théo. Quase!

Na melhor oportunidade de gol da primeira parte do jogo, Gordo fez grande jogada ao fintar o marcador e arriscar o chute, mas a bola passou tirando tinta do porte direito do goleiro Théo, aos 37 minutos.

Na volta dos vestiários, a partida seguiu com o Galvez propondo mais o jogo contra um adversário mais retraído e tentando encaixar uma bola.

Numa bola parada aos 21 minutos, a redondinha sobrou para Ryan. O jogador imperialista pegou de pé trocado e quase abriu o placar aos 21 minutos, mas a bola passou raspando o pé da trave do goleiro Théo. Cinco minutos depois, o atacante Radames avançou com a bola, fintou a marcação no setor central e arriscou o chute de fora da área, mas a bola passou perto do gol.

Com o forte calor o time da casa diminuiu o ritmo e o adversário tratou de valorizar a posse de bola para gastar o tempo e garantir o empate sem gols “terreiro” do adversário.