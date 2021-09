Galvez terá meia dúzia de desfalques contra o Humaitá

Pressionado por uma vitória para continuar vivo na disputa do Campeonato Acreano 2021, o Imperador Galvez terá meia dúzia de desfalques para o jogo do próximo domingo, às 16h, no estádio Florestão, contra o Humaitá.

O técnico Célio Ivan perdeu três jogadores por indisciplina após a derrota da semana passada para o Atlético Acreano. Jô (zagueiro), Esquerdinha (meia-atacante) e Jordão (atacante) foram expulsos pelo árbitro Fábio Santos após reclamações ao final da partida.

A lista de desfalques cresceu na segunda-feira (20), após a eliminação do Imperador Galvez para o Guarany de Sobral-CE, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os atletas Ceará (zagueiro), Gordo (meia) e Alesson (atacante) deixaram o gramado lesionados e não entram em campo no confronto do próximo final de semana contra o Tourão do Humaitá.

Com o sexteto fora da partida, o técnico Célio Ivan trabalha o restante da semana na busca de ajustar o campeão acreano. O comandante imperialista está ciente que somente uma vitória deixa o time ainda em condições de brigar pelo título do returno.