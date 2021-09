Galvez terá o retorno de João Marcus e duas baixas contra o Galo

No primeiro duelo do returno do Campeonato Acreano 2021, o técnico Célio Ivan ganha o retorno do zagueiro João Marcus para fortalecer o setor de defesa do Imperador Galvez. O atleta cumpriu suspensão automática na vitória do time imperialista diante do São Francisco e está confirmado para o jogo desta quinta-feira (16).

Por outro lado, Célio Ivan perde para o duelo o lateral direito Ryan, o lateral esquerdo Giovani e o volante Palhinha. O primeiro cumpre suspensão automática e abre espaço para o retorno de Raylson na posição. Já o segundo pediu rescisão de contrato e resolveu retornar para Alagoas, enquanto o terceiro está entregue ao departamento médico e deve ser substituído por Matheus Esquerdinha. Com isso, o técnico Célio Ivan deve mandar a campo a seguinte formação: Edivandro; Mateus Esquerdinha, Jô, João Marcus e Raylson (Ryan); Weverton, Neto e Geovani Silva (Gordo); Felipinho (Matheus Nego), Radames e Alesson (Wanderson).

Com cinco vitórias e um empate no comando técnico do Galvez na disputa do Campeonato Acreano 2021, o técnico Célio Ivan disse para o ge que confia numa boa campanha do Imperador no segundo turno para garantir vagas nas competições nacionais da próxima temporada.

Leia mais em NA MARCA DA CAL, clique AQUI!