Gêmeos de 2 anos morrem ao caírem do 10° andar enquanto mãe fazia live no Facebook

Um casal de gêmeos de dois anos morreram após caírem do décimo andar de um prédio em Ploiesti, na Romênia, enquanto a mãe fazia uma transmissão ao vivo no Facebook e eles eram assistidos por uma amiga da família. De acordo com a imprensa local, durante a transmissão ao vivo, realizada no último dia 11 de agosto, os sons das ambulâncias puderam ser ouvidos e uma pessoa bateu com força na porta do apartamento, fazendo com que a mulher encerrasse a live somente depois da morte das crianças.

No último dia 18 de agosto, no entanto, Andreea Violeta Petrice, mãe das vítimas, participou do programa de bate-papo romeno Access Direct com a amiga, identificada apenas como Alina, falando sobre o ocorrido. As duas apresentaram versões muito diferentes dos acontecimentos e levantaram suspeitas uma contra a outra sobre o que aconteceu naquela noite.

Andreea afirmou que estava dormindo em outro quarto com seu filho mais velho, porque ele era extremamente agressivo com os gêmeos. Ela disse que os gêmeos estavam sendo vigiados por Alina e que, mais tarde, quando foi verificar os gêmeos, descobriu que eles haviam desaparecido. Segundo ela, o quarto, que geralmente era arrumado, estava uma “bagunça completa”, com móveis revirados e fraldas espalhadas.

