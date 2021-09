Gladson anuncia convocação de mais de 90 candidatos do cadastro de reserva da PM

Durante coletiva de imprensa realizada no Palácio Rio Branco, nesta sexta-feira (17), o governador Gladson Cameli anunciou a convocação de 92 candidatos do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil de 2017.

Ao todo, são 74 candidatos do sexo masculino e 18 do sexo feminino.

Cameli informou que o concurso permanece válido por conta de um decreto que suspende o prazo de vencimento dos certames durante a pandemia do novo coronavírus, mas que sua data de validade se encerrou durante o mês de julho do ano de 2020.

Pouco mais de 200 candidatos aguardam a partir de agora o chamamento após essa decisão do governo. A previsão é que o executivo convoque os demais até fevereiro de 2022.

O evento contou com a participação do secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar, e do líder do governo na Aleac, Pedro Longo, além de outros parlamentares e autoridades.